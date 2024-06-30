Орбан заявил, что новый альянс правых партий принесет в Европу перемены

Он заявил, что новое политическое объединение трех правых партий Центральной Европы намерено принести перемены в ЕС. «Мы будем стремиться к тому, чтобы вскоре стать самой сильной правой группой в европейской политике», — сказал Орбан, подписав «Патриотический манифест» с лидерами Австрийской партии свободы и движения АNO Гербертом Киклем и Андреем Бабишем. По его словам, вокруг идей и целей, заключенных в этом документе, будет строиться их дальнейшая работа. Венгерский премьер пригласил другие правые партии Европы к сотрудничеству с новым консервативным альянсом.