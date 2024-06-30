Экс-министр Молдовы Войку: Совершенно очевидно, что Максим Морошан является жертвой политических интересов

Совершенно очевидно, что Максим Морошан является жертвой политических интересов. Все видели, сколько коррупционных схем, беззаконий и правонарушений он раскрыл. Максим Морошан как кость в горле для Петкова и Усатого, которые в ближайшее время, воспользовавшись тем, что Максим находится в тюрьме, проведут несколько сомнительных аукционов с землёй и недвижимостью в Бельцах. Для этого им нужно было убрать хотя бы на время Морошана, и здесь Усатый и PAS решили действовать сообща. Представителям PAS не нравится то, что Максим Морошан активен, что у него есть потенциал, они видят в нём угрозу", — заявил политик.