Экс-министр Молдовы Войку: Совершенно очевидно, что Максим Морошан является жертвой политических интересов

Павел Войку, бывший министр внутренних дел, лидер Партии Социалистов Республики Молдова, коллега Максима Морошана, муниципального советника из Бельц, предварительно заключенного под стражу на 30 дней, в пятницу, — сделал «несколько важных уточнений» в контексте последних событий, сообщает ТРИБУНА.
"Прежде всего, хочу отметить, что, когда Максим Морошан решил присоединиться к нашей команде, я был ответственным за территориальную организацию ПСРМ в Бельцах. Имея профессиональную подготовку, о которой, думаю, многие знают, я провёл обширные расследования, и все они показали, что у Максима Морошана безупречная репутация, несмотря на попытки некоторых оболгать его. Этот человек ни разу не совершил ни единого нарушения, за которое его можно было бы хотя бы оштрафовать. Как он мог в одночасье стать агрессором, каким его сегодня пытаются представить некоторые оппоненты и полиция?!
Совершенно очевидно, что Максим Морошан является жертвой политических интересов. Все видели, сколько коррупционных схем, беззаконий и правонарушений он раскрыл. Максим Морошан как кость в горле для Петкова и Усатого, которые в ближайшее время, воспользовавшись тем, что Максим находится в тюрьме, проведут несколько сомнительных аукционов с землёй и недвижимостью в Бельцах. Для этого им нужно было убрать хотя бы на время Морошана, и здесь Усатый и PAS решили действовать сообща. Представителям PAS не нравится то, что Максим Морошан активен, что у него есть потенциал, они видят в нём угрозу", — заявил политик.
Павел Войку отметил, что его чрезвычайно возмутило «поведение некоторых сотрудников полиции — они выборочно опубликовали такие видеокадры, чтобы представить Максима Морошана агрессором, хотя у них есть и записи, на которых видно, что на самом деле он является жертвой».
"Мне стыдно, что у нас есть такие полицейские, которые выполняют политический заказ. Они должны понять, что наступит тот день, когда им придётся ответить за свои злоупотребления, и этот день не за горами.
Уверен, что в деле Максима Морошана восторжествует правда.
Максим, сил тебе! Мы с тобой!
Сила в правде, это должен быть твой слоган, а не тех, кто сейчас прячется за ним, поступая как настоящие трусы", — заявил бывший министр.