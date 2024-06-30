На парламентских выборах во Франции зафиксировали рекордную явку

На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия «Национальное объединение» более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, набрав 31,36% голосов. Президент вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию «Национальное объединение» готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.