На парламентских выборах во Франции зафиксировали рекордную явку

«По состоянию на 12 часов явка составила 25,9%. В 2022 году в тот же час она составляла 18,43%», — уточнило ведомство.
На парламентских выборах в 2017 году после избрания президента Эммануэля Макрона на первый срок эта цифра составила 19,24%.
На европейской территории страны голосование продлится с восьми утра до шести часов вечера. В крупных городах избирательные участки могут быть открыты до 20:00 в зависимости от потока избирателей.
Первые официальные результаты объявят после этого времени.
Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.
Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет «Национальное объединение» с 37% голосов. За ним идет коалиция левых «Новый народный фронт» с 28% голосов, президентская коалиция «Вместе» получает 20%.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия «Национальное объединение» более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, набрав 31,36% голосов. Президент вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию «Национальное объединение» готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.