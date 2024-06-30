«Рекламные раздачи» запретили на законодательном уровне в Узбекистане

В подписанном премьер-министром Узбекистана постановлении указано, что запрещается привлекать людей к массовым мероприятиям через бесплатные раздачи в рекламных и пропагандистских целях.
Поручено усилить надзор над выполнением требования правительства со стороны организаторов. Контроль будет осуществляться силами МВД и Национальной гвардии, организаторов подобных мероприятий будут задерживать и привлекать к административной ответственности.
Ожидается дополнение административного кодекса в соответствии с постановлением.