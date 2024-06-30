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«Рекламные раздачи» запретили на законодательном уровне в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правительство ввело запрет на бесплатную раздачу или продажу по чрезмерно заниженным ценам продуктов питания, товаров или других ценностей в рекламных целях, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В подписанном премьер-министром Узбекистана постановлении указано, что запрещается привлекать людей к массовым мероприятиям через бесплатные раздачи в рекламных и пропагандистских целях.

Поручено усилить надзор над выполнением требования правительства со стороны организаторов. Контроль будет осуществляться силами МВД и Национальной гвардии, организаторов подобных мероприятий будут задерживать и привлекать к административной ответственности.

Ожидается дополнение административного кодекса в соответствии с постановлением.