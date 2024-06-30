Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США перебросили новые силы в соседнюю с Россией страну

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. США перебрасывают танки Abrams и иную бронетехнику на новую американскую базу НАТО в Польше, сообщает издание Пентагона Stars and Stripes.

Источник: AP 2023

«Первые армейские танки и машины, которые однажды смогут снабдить целую бронетанковую бригаду <…> прибыли на новый склад в Польше», — отметили в издании.

На новую базу, расположенную в Повидзе, направили 14 танков M1 Abrams и бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88, говорится в материале. При этом в статье отметили, что в планах командования стоит задача довести численность танков на базе до 85.

Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.