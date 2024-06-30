Число членов Компартии Китая в 2023 году достигло 99,18 млн

ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Количество членов Коммунистической партии Китая (КПК) в 2023 году увеличилось на 1,14 млн, до 99,18 млн партийцев. Об этом сообщил Организационный отдел Центрального комитета КПК.
Как уточняется в распространенном докладе, в 2023 году в компартию вступили 2,41 млн человек, более 80% из них — граждане в возрасте до 35 лет. Количество низовых партийных ячеек, как отмечается, за 12 месяцев увеличилось на 111 тыс. единиц, до 5,18 млн.
Согласно опубликованным данным, доля женщин в рядах КПК за год выросла на 0,5 процентного пункта (п. п.), до 30,4%. Представителей малых народностей в партии стало больше на 0,1 п. п. (7,7%).
Из официальных подсчетов следует, что 33% членов КПК — рабочие и крестьяне. Эта социальная прослойка, как отмечается, представляет в партии большинство.
1 июля Компартия Китая отмечает 103-ю годовщину с момента своего основания. По количеству членов это самая крупная политическая организация в мире.