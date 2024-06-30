Число членов Компартии Китая в 2023 году достигло 99,18 млн

Как уточняется в распространенном докладе, в 2023 году в компартию вступили 2,41 млн человек, более 80% из них — граждане в возрасте до 35 лет. Количество низовых партийных ячеек, как отмечается, за 12 месяцев увеличилось на 111 тыс. единиц, до 5,18 млн.