Потери ВСУ за сутки: более 1800 боевиков и девять складов боеприпасов

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена военная техника, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М777 производства США. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав-Н».