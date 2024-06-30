«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи. Отражены две атаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны. ВСУ потеряли за сутки до 515 военнослужащих», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена военная техника, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М777 производства США. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав-Н».
Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике противника. ВСУ потеряли до 285 военнослужащих склад боеприпасов и военную технику, среди которой 155-мм гаубица М109 «Paladin», две 155-мм гаубицы М777 производства США.
«Подразделения “Южной” группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю», — уточняют в Минобороны РФ.
Кроме того, отражена атака штурмовой группы 214-го батальона «Опфор» ВСУ и уничтожен складартиллерийских боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Украина потеряла до 450 военнослужащих.
В ходе контрбатарейной борьбы поражена в том числе иностранная техника: две 155-мм гаубицы М198 производства США, четыре 105-мм орудия L-119 производства Великобритании.
Населенный пункт Новоалександровка ДНР освободили подразделения группировки войск «Центр», улучшив тактическое положение. За сутки они отразили пять контратак.
Потери противника составили до 370 военнослужащих. Также уничтожена военная техника, в том числе 155-мм гаубица М777 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск «Восток».Отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны противника. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих. Среди пораженной российскими войсками техники 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубица М198 производства США. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ.
Благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Днепр» противник за сутки потерял до 105 военнослужащих, а также восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.
«Также уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-AD” и три полевых склада боеприпасов ВСУ», — добавляют в Минобороны РФ.