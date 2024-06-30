«Я пытаюсь дать понять, что позволить стране ввязаться в этот конфликт — неразумно. <…> Германия должна оставаться мирным центром после событий двадцатого века», — отметил он.
Хеке признался, что его удивляет воинственная политика властей. Он также напомнил, что конфликт между Россией и Украиной не начался в 2022 году, а имеет более длительную историю.
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.