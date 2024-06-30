Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии предложили неожиданный план по Украине

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Германии нужно держаться в стороне от украинского конфликта, поддерживая мир, заявил лидер фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире канала Phoenix.

Источник: AP 2023

«Я пытаюсь дать понять, что позволить стране ввязаться в этот конфликт — неразумно. <…> Германия должна оставаться мирным центром после событий двадцатого века», — отметил он.

Хеке признался, что его удивляет воинственная политика властей. Он также напомнил, что конфликт между Россией и Украиной не начался в 2022 году, а имеет более длительную историю.

Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.