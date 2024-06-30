Жители Молдавии в отчаянии, заявили в блоке «Победа»

Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря 2023 года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
«Очень многие люди в стране находятся на грани отчаяния, чувствуют, что власть не заинтересована им помогать. У режима другие задачи — милитаризация, разграбление и уничтожение Молдавии», — говорится в заявлении блока.
Представители блока отмечают, что большинство законов в парламенте принимается даже без обсуждений с оппозицией. В связи с этим депутаты от блока «Победа» предпочитают встречаться с гражданами, чтобы вместе с ними определять актуальные направления для работы.
«Главная задача сегодня — консолидация общества перед референдумом и выборами президента. 20 октября очень важно сказать твердое “Нет!” уничтожению нашей страны. Все вместе мы должны помешать безумным планам Санду», — говорится в заявлении.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.