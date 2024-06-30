Силы спецопераций, ракетные войска и артиллерия усилили охрану границы Беларуси

На территории Гомельской и Брестской областей проходит внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил, сообщил телеграм-канал «Гомельщина официально».
В частности, на Гомельщине и Брестчине, граничащих с Украиной, силы спецопераций, ракетные войска и артиллерия продолжают выполнять учебно-боевые задачи.
— Военнослужащие отрабатывают вопросы по усилению участков государственной границы, — прокомментировали в пресс-службе.
В рамках проверки боеготовности отрабатывается усиление охраны госграницы на возможных направлениях незаконного проникновения вооруженных групп боевиков. Также речь идет о перекрытии каналов доставки оружия, боеприпасов и иных средств, других задачах.
Ранее заявили, что Генштаб Беларуси наблюдает последние недели ничем не обоснованную и пока непонятную активность Украины вблизи границы.
Еще сообщали, что РСЗО «Полонез» задействовали для охраны госграницы Беларуси: «Готов нанести ракетные удары на дальность до 300 км в течение 20 минут».
Также Минобороны Беларуси сказало о нарастании напряженности на границе с Украиной: «В Житомирской области размещены американские БМП, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия».