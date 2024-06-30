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Силы спецопераций, ракетные войска и артиллерия усилили охрану границы Беларуси

Силы спецопераций, ракетные войска и артиллерия задействованы в усиление границы Беларуси.

Источник: «Ваяр»

На территории Гомельской и Брестской областей проходит внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил, сообщил телеграм-канал «Гомельщина официально».

В частности, на Гомельщине и Брестчине, граничащих с Украиной, силы спецопераций, ракетные войска и артиллерия продолжают выполнять учебно-боевые задачи.

— Военнослужащие отрабатывают вопросы по усилению участков государственной границы, — прокомментировали в пресс-службе.

В рамках проверки боеготовности отрабатывается усиление охраны госграницы на возможных направлениях незаконного проникновения вооруженных групп боевиков. Также речь идет о перекрытии каналов доставки оружия, боеприпасов и иных средств, других задачах.

Ранее заявили, что Генштаб Беларуси наблюдает последние недели ничем не обоснованную и пока непонятную активность Украины вблизи границы.

Еще сообщали, что РСЗО «Полонез» задействовали для охраны госграницы Беларуси: «Готов нанести ракетные удары на дальность до 300 км в течение 20 минут».

Также Минобороны Беларуси сказало о нарастании напряженности на границе с Украиной: «В Житомирской области размещены американские БМП, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия».