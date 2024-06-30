Запад не интересует, сколько украинцев и россиян погибнут, заявил Вучич

«Никто не хочет немедленного прекращения огня, предлагаемого КНР. Потому что все хотят поражения другой стороны. Запад, пока не гибнут люди с Запада, или гибнут только добровольцы, не волнуется. Сколько погибнет украинцев, других не волнует, сколько погибнет россиян. Никого не волнует, сколько и кого погибнет, потому что это пушечное мясо для их великих интересов. Потому что у России есть довольно много нефти, газа, фосфатов, золота и серебра, всего, что им нужно», — заявил президент Сербии в эфире TV Prva.