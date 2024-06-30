Племянница Ле Пен создаст свою партию

Получив поддержку Земмура и кресло евродепутата на выборах, Марешаль публично заявила о своих разногласиях с ним и его партией «Отвоевание», вице-президентом которой она стала после ухода из партии Ле Пен. Земмур исключил Марешаль, а также Гийома Пельтье, Николя Бэя и Лоуренса Трошю из своей крайне правой партии «Отвоевание» после того, как они публично обвинили его в якобы неспособности заручиться поддержкой партии Марин Ле Пен на выборах, из-за чего «Отвоевание» показала низкие результаты.