Племянница Ле Пен создаст свою партию

Партия будет носить то же название, что и предвыборный список, с которым Марешаль шла на выборы в Европейский парламент: «Гордая Франция».
Отмечается, что вместе с тремя другими евродепутатами, исключенными из партии Земмура, Марешаль уже заручилась поддержкой ряда консерваторов в Европарламенте.
«Есть логика в том, чтобы выстроить правые силы, у которых были бы партнеры», — сообщил изданию советник Марешаль Филипп Вардон.
Получив поддержку Земмура и кресло евродепутата на выборах, Марешаль публично заявила о своих разногласиях с ним и его партией «Отвоевание», вице-президентом которой она стала после ухода из партии Ле Пен. Земмур исключил Марешаль, а также Гийома Пельтье, Николя Бэя и Лоуренса Трошю из своей крайне правой партии «Отвоевание» после того, как они публично обвинили его в якобы неспособности заручиться поддержкой партии Марин Ле Пен на выборах, из-за чего «Отвоевание» показала низкие результаты.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции партия «Национальное объединение» более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.