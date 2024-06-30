Экс-генсек НАТО увидел риск «вечной войны» из-за нерешительности Шольца

Бывший генсек НАТО отметил, что во время дискуссий о поставках Leopard Россия создала оборонительные укрепления, что усложнило ситуацию на фронте для Украины. «Колебания ведут не к миру, а к бесконечной войне. Я заметил, что канцлер Шольц хочет, чтобы его считали канцлером мира. Но я должен сказать, что дальнейшие колебания не сделают его канцлером мира. Наоборот, это сделает его канцлером вечной войны», — отметил он.