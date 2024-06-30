Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot в борьбе с авиабомбами РФ

«Если мы с вами возьмем стоимость ракеты Patriot и количество ракет Patriot и возьмем КАБы, то тысячи в месяц [ракет Patriot] у нас никогда не будет. Я вам скажу честно, что и сотни [ракет] Patriot в месяц у нас не будет. Потому что каждая ракета [стоит] более $3 млн, и вопрос не только в деньгах, потому что их просто столько не выпускают», — сказал он на видеозаписи интервью, размещенной на его странице в Youtube.