«С каждой неделей». В США раскрыли ужасающие подробности о Байдене

«Что происходит с Джо Байденом? Не будет такого, что вы дадите ему таблетку и ему станет лучше. Лучше ему уже не будет. С каждой неделей ему становится все хуже. Такова природа этого дегенеративного психического состояния, от которого он страдает. Все, у кого через это прошли мать, отец или другой родственник. Вы знаете, вы бы не захотели видеть родных в таком состоянии», — заявил Джонсон.
Как отметил бывший аналитик ЦРУ, после выступления главы Белого дома на дебатах демократы были в панике, они раздавали интервью американским СМИ и утверждали, что такими темпами Байден уничтожит их партию.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.
В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте. Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.