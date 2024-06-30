«С каждой неделей». В США раскрыли ужасающие подробности о Байдене

«Что происходит с Джо Байденом? Не будет такого, что вы дадите ему таблетку и ему станет лучше. Лучше ему уже не будет. С каждой неделей ему становится все хуже. Такова природа этого дегенеративного психического состояния, от которого он страдает. Все, у кого через это прошли мать, отец или другой родственник. Вы знаете, вы бы не захотели видеть родных в таком состоянии», — заявил Джонсон.