Глава Дагестана пожаловался на травлю после терактов

Он рассказал, что уголовные дела в отношении участников беспорядков в аэропорту Махачкалы перенесли в Краснодарский край, чтобы «исключить субъективный фактор». Меликов также назвал неуместными, странными и ни с кем не согласованными «заявления некоторых депутатов Госдумы о возврате дел в Дагестан». «Я против этого, как и против того, чтобы кто-то вмешивался в работу специальных структур», — добавил он.