Кандидатская четверка. Кого допустили до выборов губернатора Петербурга

В течение месяца в горизбирком принесли документы для участия в выборах более двух десятков человек. Большая часть из них, судя по всему, делала это вовсе не для того, чтобы попасть в бюллетень. Как писала «Фонтанка», одними из первых выдвиженцев стали 36-летняя Лилия Судьина, директор бюджетной организации «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Фрунзенского района Санкт-Петербурга», муниципальный депутат от «Единой России», и Владислав Воронков, специалист в области ЖКХ, глава партнерства «МежРегионРазвитие», сторонник «Единой России». В числе тех, кто позиционировал себя в качестве независимых кандидатов, были активист Александр Виноградов и блокадница Людмила Васильева, позиционирующая себя как кандидат «за мир». Оба заявляли о себе как самовыдвиженцы. Это значит, что помимо муниципального фильтра им нужно было собрать еще и более 70 тысяч подписей жителей. Единственную публичную кампанию по сбору подписей вела Васильева. В воскресенье, 30 июня, в ее штабе заявили, что не смогли собрать нужное количество.