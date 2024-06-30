Нардеп Безуглая пожаловалась на Сырского в ГБР

Безуглая написала в своем телеграм-канале, что по приказу главнокомандующего ей не разрешают посещать подразделения ВСУ в прифронтовой зоне. Ранее она публиковала скриншоты сообщений, где, как она утверждает, командование приказывает не допускать её в командные пункты, батальоны и роты.