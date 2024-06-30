Нардеп Безуглая пожаловалась на Сырского в ГБР

Сегодня она заявила, что подала на него жалобу в Государственное бюро расследований (ГБР).
Безуглая написала в своем телеграм-канале, что по приказу главнокомандующего ей не разрешают посещать подразделения ВСУ в прифронтовой зоне. Ранее она публиковала скриншоты сообщений, где, как она утверждает, командование приказывает не допускать её в командные пункты, батальоны и роты.
«Подаю заявление в Государственное бюро расследований по нарушению Сырским, Главнокомандующим ВС Украины, статьи 351 Уголовного кодекса Украины, а именно препятствование деятельности народного депутата Украины», — сообщила нардеп.
Безуглая активно критикует Сырского, как она ранее делала с экс-главкомом Валерием Залужным, который впоследствии был уволен.