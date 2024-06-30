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Нардеп Безуглая пожаловалась на Сырского в ГБР

Депутат Рады и заместитель главы комитета по обороне Марьяна Безуглая продолжает конфликтовать с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Источник: AP 2023

Сегодня она заявила, что подала на него жалобу в Государственное бюро расследований (ГБР).

Безуглая написала в своем телеграм-канале, что по приказу главнокомандующего ей не разрешают посещать подразделения ВСУ в прифронтовой зоне. Ранее она публиковала скриншоты сообщений, где, как она утверждает, командование приказывает не допускать её в командные пункты, батальоны и роты.

«Подаю заявление в Государственное бюро расследований по нарушению Сырским, Главнокомандующим ВС Украины, статьи 351 Уголовного кодекса Украины, а именно препятствование деятельности народного депутата Украины», — сообщила нардеп.

Безуглая активно критикует Сырского, как она ранее делала с экс-главкомом Валерием Залужным, который впоследствии был уволен.

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