Шавкат Мирзиёев поздравил молодежь Узбекистана

«Впервые проходящий в нашей стране в эти дни Всемирный фестиваль молодежи является еще одним ярким подтверждением высокого признания Узбекистана. В этом форуме принимают участие свыше 700 юношей и девушек из 92 стран, руководители и ответственные лица более 20 авторитетных международных организаций, министерств и ведомств зарубежных государств. Самое важное — наша молодежь обретает все больше друзей и партнеров во всем мире, расширяются ее возможности в получении знаний и профессий, участии в глобальном диалоге и сотрудничестве».