Шавкат Мирзиёев поздравил молодежь Узбекистана

Глава государства отметил, что за последние годы в стране была создана уникальная вертикальная система управления в работе с молодежью.
Она дает возможность через молодежных лидеров — представителей президента в махаллях — на уровне нижнего звена решать многие вопросы молодежи, связанные с обучением профессии, занятостью, содержательным досугом и социальной поддержкой.
«Наши юноши и девушки в своей жизни ощущают реальные результаты масштабной работы, проводимой на основе “Молодежной тетради” и платформы “Баланс молодежи”.
По словам главы государства, благодаря внедрению новой системы, способствующей повышению доходов молодежи за счет выделения земельных участков, только в этом году на основе рекомендаций «махаллинской семерки» 156 тысячам юношей и девушек было передано в аренду 60 тысяч гектаров земли сроком на 30 лет.
«Всех нас, безусловно, радует, что молодежь эффективно использует создаваемые возможности и добивается больших успехов в разных сферах. На престижных международных олимпиадах по математике, химии, биологии, физике и информатике только в прошедшем учебном году 55 наших школьников завоевали 8 золотых, 15 серебряных, 32 бронзовые медали, в авторитетных международных конкурсах в сфере культуры и искусства 383 — были удостоены Гран-при, 1 359 — заняли 1 место».
Он также упомянул, что впервые в истории страны олимпийская сборная команда Узбекистана завоевала путевку на Олимпиаду на состоявшемся в Катаре Кубке Азии по футболу.
«Вот такая у нас талантливая, образованная и смелая молодежь! Эти юноши и девушки — достойные представители Нового Узбекистана, наше бесценное богатство и золотой фонд».
Президент отметил, что в прошлом году согласно Индексу развития молодежи Узбекистан был признан одной из наиболее быстро развивающихся стран в сфере молодежной политики. Также страна была включена ООН в10-ку стран мира по образцовой реализации «Молодежной стратегии — 2030». В 2022 году город Бухара был объявлен Молодежной столицей Тюркского мира, а в 2024 году город Ташкент стал первой молодежной столицей СНГ.
«Впервые проходящий в нашей стране в эти дни Всемирный фестиваль молодежи является еще одним ярким подтверждением высокого признания Узбекистана. В этом форуме принимают участие свыше 700 юношей и девушек из 92 стран, руководители и ответственные лица более 20 авторитетных международных организаций, министерств и ведомств зарубежных государств. Самое важное — наша молодежь обретает все больше друзей и партнеров во всем мире, расширяются ее возможности в получении знаний и профессий, участии в глобальном диалоге и сотрудничестве».
Всегда помните, если вы будете дорожить каждым вашим мгновением, жить творчеством и созиданием, безгранично любить свою Родину, то обязательно достигнете высоких рубежей!", — добавил глава республики.