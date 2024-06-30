Зеленский заявил о возможности быстро решить часть вопросов с РФ путем диалога

«Все равно война закончится, мы сделали первый шаг, прыжок с саммитом мира. Мы должны подготовить документ, мы попытаемся сделать все, чтобы этот документ попал на стол представителям России, чтобы разные мощные страны попытались справедливо закончить эту войну в разных форматах и диалогах. Безусловно, война не закончится так, чтобы мы завтра все были счастливы, так оно быстро не делается. Однако может быть быстро подготовлен документ, в котором часть вопросов решается уже не пулями, а решается тем или иным форматом диалога», — сказал он на видеозаписи интервью, размещенной на его странице в YouТube.