Зеленский заявил о возможности быстро решить часть вопросов с РФ путем диалога

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Часть вопросов с РФ может быть урегулирована в формате диалога, и такой документ может быть подготовлен довольно быстро. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer.
«Все равно война закончится, мы сделали первый шаг, прыжок с саммитом мира. Мы должны подготовить документ, мы попытаемся сделать все, чтобы этот документ попал на стол представителям России, чтобы разные мощные страны попытались справедливо закончить эту войну в разных форматах и диалогах. Безусловно, война не закончится так, чтобы мы завтра все были счастливы, так оно быстро не делается. Однако может быть быстро подготовлен документ, в котором часть вопросов решается уже не пулями, а решается тем или иным форматом диалога», — сказал он на видеозаписи интервью, размещенной на его странице в YouТube.
Отвечая на вопрос, как быстро это может произойти, Зеленский ответил уклончиво. «Тут нет экспертов. Я знаю, что мы должны сделать в этом году. Мы должны сделать документ, мы должны сделать все, чтобы провести второй саммит (так называемый саммит мира — конференция на курорте Бюргеншток
При этом он заявил о необходимости к моменту переговоров «максимально ослабить противника».
Кроме того, Зеленский в ходе интервью высказал мнение о возможности переговоров с РФ через посредников.
28 июня Зеленский на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт и намерена подготовить свой детальный план его урегулирования в 2024 году. В частности, по его словам, Киев готовит «три детальных плана» в сфере энергетики, продовольственной безопасности и обмена пленными. К концу года будут разработаны и все другие пункты «формулы мира», сказал он. 27 июня во время поездки в Брюссель на саммит Евросоюза Зеленский также говорил, что Украина не хочет затягивания конфликта из-за больших потерь на поле боя.