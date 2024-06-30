Меликов гарантировал защиту врачу после травли из-за никаба пациентки

Меликов в конце июня говорил, что лично он выступает против никаба с точки зрения безопасности, так как «за этими платками [есть возможность] скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами — проносить запрещенные предметы». Он также подчеркнул, что данная одежда не свойственна для народов Кавказа. При этом глава Дагестана отметил, что не из-за никабов появились такие движения, как «Аль-Каида» или ИГИЛ (обе организации признаны террористическими и запрещены в России. — РБК).