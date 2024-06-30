Во Франции к вечеру почти 60% избирателей проголосовали на досрочных выборах в парламент

В то время как большинство участков для голосования в европейской части Франции закроется уже в 18:00 (19:00 мск), голосование в крупных городах, в том числе в Париже, продлится до 20:00 (21:00 мск). На некоторых заморских территориях голосование уже завершилось, в частности это Новая Каледония и Французская Полинезия. Кроме того, за несколько дней до открытия бюро для голосования 410 тыс. французов, проживающих за рубежом, проголосовали через интернет.