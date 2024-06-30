Во Франции к вечеру почти 60% избирателей проголосовали на досрочных выборах в парламент

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Промежуточная явка на досрочных парламентских выборах во Франции составила 59,39% по состоянию на 17:00 по местному времени (18:00 мск). Соответствующие данные публикует МВД республики.
В ходе первого тура предыдущих выборов в 2022 года явка за аналогичный период составила 39,42%. Тогда СМИ писали о рекордно низкой явке, сейчас же наблюдается тенденция к существенному превышению показателей последних десятилетий.
В то время как большинство участков для голосования в европейской части Франции закроется уже в 18:00 (19:00 мск), голосование в крупных городах, в том числе в Париже, продлится до 20:00 (21:00 мск). На некоторых заморских территориях голосование уже завершилось, в частности это Новая Каледония и Французская Полинезия. Кроме того, за несколько дней до открытия бюро для голосования 410 тыс. французов, проживающих за рубежом, проголосовали через интернет.
Итоги первого тура голосования будут подведены после закрытия последних избирательных участков в 21:00 мск. Французский избирательный кодекс устанавливает строгий запрет на публикацию экзитполов или любых других прогнозов до завершения голосования. Нарушение этого запрета предусматривает штраф в размере до €75 тыс.
Основная борьба за 577 мандатов Нацсобрания развернулась между центристской президентской коалицией, правым «Национальным объединением» и левым «Новым народным фронтом». Для победы в первом туре кандидат должен получить более 50% голосов в своем округе от не менее чем 25% зарегистрированных избирателей. На фоне напряженных политических дебатов последних недель это представляется крайне затруднительным. Для выхода во второй тур, запланированный на 7 июля, политик должен заручиться поддержкой 12,5% проголосовавших.
9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. Оппозиционная правая партия «Национальное объединение» получила более 31% голосов, а президентская партия оказалась на втором месте с 14,6%. В последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.