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«Год будет решающим». Расмуссен сделал заявление о конфликте НАТО с Россией

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Следующий год может стать решающим в конфликте с Россией, заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью NTV.

Источник: AFP 2023

«На мой взгляд, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все, что им нужно, не только для выживания, но и для победы в войне, у них появятся хорошие шансы», — убежден политик.

По его мнению, уже сейчас необходимо запустить процесс включения Украины в НАТО, несмотря на военные действия. Расмуссен считает, что Запад сделал неправильный выбор в 2008 году, не приняв план действий по членству Украины и Грузии.

«Мы запарковали Украину в зале ожидания, так сказать, в серой зоне. Это оказалось очень опасным местом», — утверждает бывший генсек альянса.

Владимир Путин ранее заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента России, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

НАТО