Пенсионный возраст для женщин в Молдове увеличится еще на полгода

Размер минимальной полной пенсии по возрасту в 2024 году составляет 2777,86 лея (примерно 145 евро). Неполная пенсия, которая начисляется, если у заявителя нет полного стажа в 34 года, составляет не менее 50% от полной минимальной пенсии.