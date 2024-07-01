Пенсионный возраст для женщин в Молдове увеличится еще на полгода

Изменится для женщин и продолжительность трудового стажа, необходимого для выхода на полную пенсию: он с 1 июля нынешнего года составит 34 года и больше изменений не претерпит.
Пенсионный возраст для мужчин остается без изменений с 2019 года и составляет 63 года при страховом стаже в 34 года.
Размер минимальной полной пенсии по возрасту в 2024 году составляет 2777,86 лея (примерно 145 евро). Неполная пенсия, которая начисляется, если у заявителя нет полного стажа в 34 года, составляет не менее 50% от полной минимальной пенсии.
В Молдове график постепенного повышения пенсионного возраста был разработан в 2016 году. Он предусматривает, что с 2017-го каждый год 1 июля к пенсионному возрасту женщин добавляется 6 месяцев.
Таким образом, к 2028 году возраст выхода на пенсию для женщин составит 63 года.