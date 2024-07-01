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Пенсионный возраст для женщин в Молдове увеличится еще на полгода

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Возраст выхода на пенсию для молдавских женщин с 1 июля увеличится на полгода, таким образом, право на пенсию по возрасту для них будет наступать в 61 год.

Источник: Sputnik.md

Изменится для женщин и продолжительность трудового стажа, необходимого для выхода на полную пенсию: он с 1 июля нынешнего года составит 34 года и больше изменений не претерпит.

Пенсионный возраст для мужчин остается без изменений с 2019 года и составляет 63 года при страховом стаже в 34 года.

Размер минимальной полной пенсии по возрасту в 2024 году составляет 2777,86 лея (примерно 145 евро). Неполная пенсия, которая начисляется, если у заявителя нет полного стажа в 34 года, составляет не менее 50% от полной минимальной пенсии.

В Молдове график постепенного повышения пенсионного возраста был разработан в 2016 году. Он предусматривает, что с 2017-го каждый год 1 июля к пенсионному возрасту женщин добавляется 6 месяцев.

Таким образом, к 2028 году возраст выхода на пенсию для женщин составит 63 года.