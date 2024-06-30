«Это позор». В Британии забили тревогу из-за ядерного инцидента

Как отмечает издание, такое развитие событий было предсказуемо, поскольку ядерная инфраструктура страны устаревает. Подлодки, ракеты, боеголовки, испытательные комплексы, верфи и бункеры — все это постепенно нужно заменять и ремонтировать. Субмарина HMS Vanguard находится на вооружении уже 30 лет — на пять дольше, чем следует по регламенту, уточняется в публикации.