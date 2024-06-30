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«Это позор». В Британии забили тревогу из-за ядерного инцидента

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Испытания сил ядерного сдерживания Британии в этом году закончились провалом, что создает существенные риски для безопасности Королевства, пишет The New Yorker.

Источник: © РИА Новости

В феврале с атомной подводной лодки HMS Vanguard произошел пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II, способной нести ядерное оружие. На борту субмарины находился глава британского Минобороны Грант Шаппс и другие высокопоставленные офицеры. Испытания закончились провалом. В воздухе ускорители ракеты не сработали должным образом, она покинула подводную лодку, а затем просто упала рядом.

«Давайте не будем притворяться. Это позор», — заявил бывший первый морской лорд адмирал Алан Уэст, комментируя инцидент.

Как отмечает издание, такое развитие событий было предсказуемо, поскольку ядерная инфраструктура страны устаревает. Подлодки, ракеты, боеголовки, испытательные комплексы, верфи и бункеры — все это постепенно нужно заменять и ремонтировать. Субмарина HMS Vanguard находится на вооружении уже 30 лет — на пять дольше, чем следует по регламенту, уточняется в публикации.

По словам адмирала Уэста, система ядерного сдерживания Британии на данный момент очень уязвимая, это вызывает серьезную обеспокоенность.