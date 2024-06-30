CNN: союзники США опасаются, что выход Байдена из гонки снизит стабильность в Европе

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Союзники Вашингтона в Европе опасаются, что выход президента США Джо Байдена из президентской гонки приведет к снижению стабильности на Западе и укрепит позиции России и Китая. Об этом сообщил телеканал CNN.
По его данным, в Европе и НАТО опасаются, что выбывание Байдена на столь позднем этапе избирательной кампании подорвет стабильность. Это, по словам дипломатов, может позволить Россию и Китаю укрепить свои позиции и «наброситься на демократическую систему США». Как отмечает телеканал, внутренняя ситуация в Соединенных Штатах и «проявленная слабость» даст возможности для противников Вашингтона.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.