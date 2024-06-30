CNN: союзники США опасаются, что выход Байдена из гонки снизит стабильность в Европе

По его данным, в Европе и НАТО опасаются, что выбывание Байдена на столь позднем этапе избирательной кампании подорвет стабильность. Это, по словам дипломатов, может позволить Россию и Китаю укрепить свои позиции и «наброситься на демократическую систему США». Как отмечает телеканал, внутренняя ситуация в Соединенных Штатах и «проявленная слабость» даст возможности для противников Вашингтона.