Глава Башкирии принял участие в праздновании Дня молодежи в Уфе

Руководитель республики посетил ряд тематических площадок молодежного мероприятия. В частности Радий Хабиров постоял за диджейским пультом, принял участие в написании граффити картины и мастер-классе по приготовлению национального блюда кыстыбый. Приготовленный лично Главой региона кыстыбый достался выпускнице республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 1 Анне Осадовой.
«Не ожидала, что, придя на праздник получу такой неожиданный вкусный подарок. Кыстыбый от Главы — это прямо круто и мне он очень понравился на вкус», — поделилась Анна своими впечатлениями с агентством «Башинформ», рассказав, что собирается поступать в один из уфимских вузов.
Глава региона осмотрел спортивные зоны молодежного праздника и попробовал свои силы в керлинге.
Радий Хабиров в зоне поддержки СВО осмотрел выставку оружия и поисковых отрядов, а также пообщался с волонтерами, которые плетут маскировочные сети для наших бойцов. На празднике они проводили мастер-классы для молодежи и выразили надежду, что молодежь на каникулах присоединиться к плетению масксетей.
Глава региона отметил, что они выполняют важную работу.
«Маскировочные сети в зоне СВО спасают жизни наших воинов. Там всё в сетях — машины, объекты, блиндажи. Они нужны».
Глава региона посмотрел концертную программу, в ходе которой выступили популярные российские и республиканские диджеи и исполнители.
«Душа радуется, что у нас замечательная молодежь, самая лучшая, талантливая, умная, красивая, современная, и в то же время они абсолютные патриоты. Патриоты России, Башкортостана. Они амбициозные, они хотят учиться, они и требуют от нас хороших условий, хороших вузов. Поэтому мы здесь, недалеко будем строить кампус, первую очередь которого уже сдали. Мы и Уфу благоустраиваем, и районы, чтобы наши ребята, приняв решение учиться в наших вузах, получили лучшее образование, но при этом жили и еще в прекрасной, ухоженной республике, могли и спортом заниматься, и музыкой, вообще совершенствоваться. Еще пару-тройку десятков лет, и из этих ребят и девушек вырастут управленцы, руководители и просто люди, которые будут работать и созидать богатство нашей республики», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа».