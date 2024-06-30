Глава Башкирии принял участие в праздновании Дня молодежи в Уфе

«Душа радуется, что у нас замечательная молодежь, самая лучшая, талантливая, умная, красивая, современная, и в то же время они абсолютные патриоты. Патриоты России, Башкортостана. Они амбициозные, они хотят учиться, они и требуют от нас хороших условий, хороших вузов. Поэтому мы здесь, недалеко будем строить кампус, первую очередь которого уже сдали. Мы и Уфу благоустраиваем, и районы, чтобы наши ребята, приняв решение учиться в наших вузах, получили лучшее образование, но при этом жили и еще в прекрасной, ухоженной республике, могли и спортом заниматься, и музыкой, вообще совершенствоваться. Еще пару-тройку десятков лет, и из этих ребят и девушек вырастут управленцы, руководители и просто люди, которые будут работать и созидать богатство нашей республики», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа».