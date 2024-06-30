Генштаб ВС Белоруссии заявил, что армия обучена применению ТЯО

«Один из последних аргументов и тезисов, который выступает в качестве сдерживающего фактора (от агрессии против Белоруссии — ред.), — это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Это сдерживающий фактор. Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать и, можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза», — сказал Муравейко телеканалу ОНТ.