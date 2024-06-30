«Один из последних аргументов и тезисов, который выступает в качестве сдерживающего фактора (от агрессии против Белоруссии — ред.), — это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Это сдерживающий фактор. Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать и, можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза», — сказал Муравейко телеканалу ОНТ.
Генштаб ВС Белоруссии заявил, что армия обучена применению ТЯО
ВМИНСК, 30 июн — РИА Новости. Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусская армия обучена применению ТЯО, будет готова его использовать при угрозе суверенитету.