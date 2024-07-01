Генштаб ВС Белоруссии заявил, что армия обучена применению ТЯО

При этом глава генштаба подчеркнул, что в этих условиях белорусское руководство проводит мудрую политику в сфере обеспечения безопасности. «У нас вполне адекватная политика, которая позволяет нам не удариться в эту крайность и броситься за милитаризацией. Комплексность — это дипломатия, выстраивание отношений с различными странами и организациями. Пройдет буквально несколько дней, и Республика Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Почему Польша жалуется на нас Китаю? Все-таки хочет помешать и этому уже фактически свершившемуся событию. Ну или бросить ложку дегтя в банку меда», — отметил он.