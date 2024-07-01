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Генштаб ВС Белоруссии заявил, что армия обучена применению ТЯО

МИНСК, 30 июн — РИА Новости. Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусская армия обучена применению ТЯО, будет готова его использовать при угрозе суверенитету.

Источник: © РИА Новости

«Один из последних аргументов и тезисов, который выступает в качестве сдерживающего фактора (от агрессии против Белоруссии — ред.), — это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Это сдерживающий фактор. Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать и, можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза», — сказал Муравейко телеканалу ОНТ.

Муравейко обратил внимание на милитаризацию региона, но подчеркнул, что этот процесс создан искусственно.

«Оружие — это дорогие игрушки, которыми транснациональные корпорации, производители очень хотят играться. Развязываются войны, чтобы можно было дальше наращивать и развивать военно-промышленный комплекс. Милитаризация создана искусственно. Нарисована страшилка в виде Российской Федерации, которая якобы угрожает странам Балтии, якобы угрожает Польше, якобы хочет вообще вернуться к допотсдамскому распределению территории. Не до Португалии, но якобы хотя бы до Германии для начала», — отметил он.

При этом глава генштаба подчеркнул, что в этих условиях белорусское руководство проводит мудрую политику в сфере обеспечения безопасности. «У нас вполне адекватная политика, которая позволяет нам не удариться в эту крайность и броситься за милитаризацией. Комплексность — это дипломатия, выстраивание отношений с различными странами и организациями. Пройдет буквально несколько дней, и Республика Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Почему Польша жалуется на нас Китаю? Все-таки хочет помешать и этому уже фактически свершившемуся событию. Ну или бросить ложку дегтя в банку меда», — отметил он.

Кроме того, продолжил Муравейко, кроме дипломатии и общения с другими странами, существует и военно-техническое сотрудничество. «Это участие в международных организациях или других образованиях. У нас это Союзное государство с Российской Федерацией. У нас это ОДКБ», — сказал он.