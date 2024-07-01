Радий Хабиров поздравил молодежь Башкирии с праздником.

«Здесь собрались самые яркие и талантливые наши ребята. Вы учитесь, вы занимаетесь волонтерством, спортом, совершенствуетесь. Многие ваши ровесники на специальной военной операции защищают нашу страну, и они самые наши главные герои. Сейчас мое поколение и мои ровесники управляют республикой. Наша задача через какое-то время рычаги управления республикой отдать вам. А для того, чтобы вы управляли должным образом, надо хорошо учиться и совершенствоваться. Мы абсолютно верим, что через какое-то время вы продолжите то, что делаем мы. Будете любить, развивать нашу республику, с уважением относиться к старшим, защищать нашу страну. Поэтому желаю вам всем успехов, здоровья, чтобы все в вашей молодой и прекрасной жизни получалось».