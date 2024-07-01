Радий Хабиров поздравил молодежь Башкирии с праздником.

30 июня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров на праздновании Дня молодежи России, которое прошло на набережной реки Белой в районе парка «Ватан», поздравил молодежь республики с их праздником.
«Здесь собрались самые яркие и талантливые наши ребята. Вы учитесь, вы занимаетесь волонтерством, спортом, совершенствуетесь. Многие ваши ровесники на специальной военной операции защищают нашу страну, и они самые наши главные герои. Сейчас мое поколение и мои ровесники управляют республикой. Наша задача через какое-то время рычаги управления республикой отдать вам. А для того, чтобы вы управляли должным образом, надо хорошо учиться и совершенствоваться. Мы абсолютно верим, что через какое-то время вы продолжите то, что делаем мы. Будете любить, развивать нашу республику, с уважением относиться к старшим, защищать нашу страну. Поэтому желаю вам всем успехов, здоровья, чтобы все в вашей молодой и прекрасной жизни получалось».
Радий Хабиров вручил почетные знаки Главы Республики «Доброволец (волонтер) Республики Башкортостан координатору добровольческого поисково-спасательного отряда “Центр поиска пропавших людей РБ” Ксении Букреевой, добровольцу регионального отделения Общероссийской общественной организации “Российский красный крест” Никите Ворошнину, активисту проекта “Территория роста” Айгуль Ибрагимовой, параспортсмену, блогеру, члену Общественной палаты РФ, члену Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества Рустаму Набиеву, руководителю аппарата Башкортостанского регионального отделения всероссийской общественной организации “Молодая Гвардия Единой России” Алсу Юлмухаметовой. Благодарности Главы Башкортостана получили ряд молодежных активистов.