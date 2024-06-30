Генштаб ВС Белоруссии сообщил о 20 тысячах военных НАТО у границ республики

«Сегодня вблизи наших границ расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 тысяч человек. Из них шесть — это американские. Зачем было прилетать сюда из-за океана и размещать тут контингент? Они говорили, что временно. У нас есть такая поговорка: нет ничего более постоянного, чем нечто временное. Довольны ли литовцы таким соседством? Это надо спросить у литовцев. Довольны ли мы таким соседством? Нас это беспокоит, напрягает», — заявил Муравейко.