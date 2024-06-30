В США заявили о полномасштабном восстании демократов для свержения Байдена

По его словам, это решение спровоцировано не тем, что сторонники главы Белого дома внезапно обнаружили у него когнитивные нарушения, они знали об этом давно. Причина отказа от кандидатуры Байдена в том, что он проигрывает по всем опросам и, скорее всего, потерпит поражение на голосовании, уточнил Сакс.