В США заявили о полномасштабном восстании демократов для свержения Байдена

«Члены Демократической партии и их союзники участвуют в полномасштабном восстании, чтобы помешать утверждению президента Байдена в качестве кандидата от Демократической партии, даже несмотря на то, что он получил все необходимые голоса на первичных выборах в 50 штатах», — написал предприниматель в социальной сети X.
По его словам, это решение спровоцировано не тем, что сторонники главы Белого дома внезапно обнаружили у него когнитивные нарушения, они знали об этом давно. Причина отказа от кандидатуры Байдена в том, что он проигрывает по всем опросам и, скорее всего, потерпит поражение на голосовании, уточнил Сакс.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.
В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте. Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.