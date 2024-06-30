«Национальное объединение» лидирует в первом туре парламентских выборов во Франции

Согласно прогнозу Elabe, «Национальное объединение» может получить абсолютное большинство по итогам второго тура парламентских выборов. Левый блок «Новый народный фронт» (NFP) набрал 28,5% голосов, что хуже, чем ожидалось. Правительственный блок «Вместе» (Ensemble pour la Rpublique) получил 22%, что лучше, чем ожидалось.
Сегодня, 30 июня, во Франции начался первый тур голосования на внеочередных выборах в Национальную ассамблею. На 18:00 мск явка выросла до 59,39% и стала рекордной с 1978 года. 9 июня Эмманюэль Макрон распустил парламент страны и объявил внеочередные парламентские выборы по итогам выборов в Европарламент, на которых победил Жордан Барделля, председатель «Национального объединения» Марин Ле Пен.
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