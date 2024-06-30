«Национальное объединение» лидирует в первом туре парламентских выборов во Франции

Сегодня, 30 июня, во Франции начался первый тур голосования на внеочередных выборах в Национальную ассамблею. На 18:00 мск явка выросла до 59,39% и стала рекордной с 1978 года. 9 июня Эмманюэль Макрон распустил парламент страны и объявил внеочередные парламентские выборы по итогам выборов в Европарламент, на которых победил Жордан Барделля, председатель «Национального объединения» Марин Ле Пен.