СМИ: члены НАТО делятся с Украиной данными, собранными самолетами AWACS

«Официально любые собранные разведданные направляются только членам НАТО, однако всем известно, что некоторые из этих членов оперативно делятся такой информацией с Украиной, позволяя ей отражать готовящиеся удары. Данные западной разведки дают Украине возможность отвечать чуточку быстрее», — приводит издание слова офицера.
Портал также публикует данные о маршруте одного из недавних полетов самолета AWACS над территорией Польши рядом с украинской границей, отмечая, что такие полеты регулярно осуществляются странами НАТО над территорией государств Восточной Европы и Балтии, чтобы «следить за российскими военными самолетами у границ НАТО».