СМИ: члены НАТО делятся с Украиной данными, собранными самолетами AWACS

Портал также публикует данные о маршруте одного из недавних полетов самолета AWACS над территорией Польши рядом с украинской границей, отмечая, что такие полеты регулярно осуществляются странами НАТО над территорией государств Восточной Европы и Балтии, чтобы «следить за российскими военными самолетами у границ НАТО».