Лавров сообщил о планах Путина и Лукашенко встретиться на саммите ШОС в Астане

О том, что Белоруссия на предстоящем саммите в Астане станет членом организации, заявил 5 июня генсек ШОС Чжан Мин в Ташкенте в ходе открытия XIX заседания экспертного форума организации «Роль ШОС в новых условиях: объединение усилий во имя всеобщей безопасности, стабильности и процветания». 24 мая президент России по итогам встречи с белорусским коллегой Лукашенко отметил, что Москва ожидает присоединения Минска к ШОС на июльском саммите в Астане.