Белоруссия обвинила Польшу в инициировании миграционного кризиса

«Стала разворачиваться информационная кампания о том, что Польша — единственный форпост на границе между злой Беларусью и всей Европой. Тем самым были созданы условия для возобновления финансирования польской экономики, выделение определенных финансовых средств. Польша продемонстрировала, что она нужна Европе. И ей опять пообещали необходимые средства. С ней готовы были заключать контракты, развивать ее армию и так далее», — сказал Муравейко в интервью телеканалу ОНТ.
Он подчеркнул, что все обвинения, которые польское руководство вбрасывает против Белоруссии — это зеркальное отражение тех действий, которые они делали сами.
«Польшей этот кризис инициирован. Более того, уже доказано, и в польском обществе идет разбирательство, как продавались торговые визы этим мигрантам. Там с десяток человек уже находится под следствием прокуратуры», — отметил Муравейко.
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Тот скончался через несколько дней.
МИД Польши вручил временному поверенному в делах Белоруссии ноту с требование выдать человека, смертельно ранившего солдата. Как указал МИД Польши, во врученной ноте протеста Польша решительно требует прекратить провокации на польско-белорусской границе.