В США предложили Украине тайную альтернативу НАТО, чтобы обмануть Россию

«Если членство в НАТО — это слишком недосягаемо, то что должна делать Украина? Швеция предлагает модель, которую можно адаптировать к нынешним обстоятельствам. Во время холодной войны Швеция формально была нейтральной страной с мощным оборонно-промышленным сектором и боеспособной армией. Но она также поддерживала тесное сотрудничество в области безопасности и разведки с США и другими союзниками по НАТО. В то время это сотрудничество держалось в секрете», — отметил эксперт.