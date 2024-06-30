«Если членство в НАТО — это слишком недосягаемо, то что должна делать Украина? Швеция предлагает модель, которую можно адаптировать к нынешним обстоятельствам. Во время холодной войны Швеция формально была нейтральной страной с мощным оборонно-промышленным сектором и боеспособной армией. Но она также поддерживала тесное сотрудничество в области безопасности и разведки с США и другими союзниками по НАТО. В то время это сотрудничество держалось в секрете», — отметил эксперт.
По мнению Грэма, Соединенные Штаты уже сейчас должны превратить Украину в Швецию времен холодной войны. Для этого нужно приложить усилия по восстановлению оборонно-промышленного сектора восточноевропейской республики и обучить ее вооруженные силы. Вашингтон также должен более тесно сотрудничать с Киевом в сфере безопасности и разведки, считает аналитик.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины крайне важен для безопасности региона. Это одно из ключевых условий для урегулирования конфликта в стране, подчеркивал российский лидер.