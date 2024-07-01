Макрон поручил изучить ситуацию в каждом избирательном округе Франции

«Эммануэль Макрон попросил своей команде изучить каждый округ, чтобы найти альянсы, в том числе с кандидатами от партии “Непокоренная Франция”, чтобы заблокировать “Национальное объединение”», — сообщает телеканал.
Отмечается, что в понедельник Макрон проведет «стратегическую встречу в Елисейском дворце» по теме выборов.
Левая партия «Непокоренная Франция» перед первым туром парламентских выборов в стране вступила в коалицию левых сил «Новый народный фронт», куда также вошли Французская коммунистическая партия (ФКП), социалисты, зеленые и другие политические движения левой ориентации.