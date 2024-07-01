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Макрон поручил изучить ситуацию в каждом избирательном округе Франции

ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил изучить ситуацию в каждом избирательном округе страны, чтобы найти альянсы для борьбы с партией «Национальное объединение», которая, предварительно, одерживает победу в первом туре парламентских выборов, сообщил в воскресенье телеканал BFMTV.

Источник: Reuters

«Эммануэль Макрон попросил своей команде изучить каждый округ, чтобы найти альянсы, в том числе с кандидатами от партии “Непокоренная Франция”, чтобы заблокировать “Национальное объединение”», — сообщает телеканал.

Отмечается, что в понедельник Макрон проведет «стратегическую встречу в Елисейском дворце» по теме выборов.

Левая партия «Непокоренная Франция» перед первым туром парламентских выборов в стране вступила в коалицию левых сил «Новый народный фронт», куда также вошли Французская коммунистическая партия (ФКП), социалисты, зеленые и другие политические движения левой ориентации.

Макрон Эмманюэль