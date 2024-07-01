Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал агентству, что на время председательства РФ запланировала три основных мероприятия. Одно из них — дебаты по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого и устойчивого миропорядка, которые должны состояться 16 июля. 17 июля пройдут открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования. На 19 июля запланированы дебаты Совбеза по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.