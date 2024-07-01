Пентагон прокомментировал информацию о мерах безопасности на базах в Европе

Представитель Европейское командования Вооруженных сил США Дэн Дэй в разговоре с CNN отказался комментировать конкретные уровни защиты сил. По его словам, командование «постоянно оценивает множество факторов, которые влияют на безопасность американских военных за рубежом». «В рамках этих усилий мы часто принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности наших военнослужащих. Из соображений безопасности мы не будем описывать конкретные меры, но мы не теряем бдительности», — сказал Дэй.