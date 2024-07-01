Венгрия стала председателем в Евросовете

1 июля председательство в Евросовете — высшем политическом органе ЕС — переходит к Венгрии, которая по многим общеевропейским вопросам имеет собственную точку зрения и вступает в споры с Евросоюзом. В конце прошлого года Будапешт пытался заблокировать очередной транш помощи для Киева, а также присвоение статуса кандидата в члены союза Украине и Молдавии. Брюссель недоволен внутренней политикой венгерских властей: ЕС два года назад даже приостанавливал передачу Венгрии около €30 млрд из-за проблем с верховенством закона и обеспечением прав меньшинств в стране (в марте 2024 года эти средства были разблокированы). В связи с этим представители некоторых стран ЕС призывали лишить Венгрию права голоса и не передавать ей председательство в Евросовете, однако до этого не дошло, и венгерский премьер Виктор Орбан в понедельник займет председательское место.