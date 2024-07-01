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Politico: семья Байдена обвинила его помощников в провале на дебатах

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Родственники президента США Джо Байдена обвиняют его помощников в провале американского лидера на теледебатах с бывшим главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Источник: AFP 2023

По словам трех человек, знакомых с ситуацией, семья Байдена призвала президента уволить или понизить в должности членов его команды, которых они считают виновными в неудачном выступлении. Среди них бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн и личный адвокат президента Боб Бауэр. Источники отметили, что глава государства вряд ли последует этим советам в ближайшее время.

Как сообщили собеседники газеты, члены семьи Байдена настаивают на продолжении его избирательной кампании, особенно его жена Джилл и сын Хантер.

Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal, в среде демократов Конгресса началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на теледебатах. Некоторые демократы надеются найти нового претендента на пост кандидата в президенты от своей партии.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены партиями позднее летом.

Байден Джо