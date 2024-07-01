Жители Чечни чаще выбирают для переселения Хабаровский край

Как сообщили в «Хабаровскстат» со ссылкой на региональное УМВД России по состоянию на 28 июня, в Хабаровский край прибыли за указанный период 13 796 человек, выбыли 12947 человек. Миграционный прирост населения края составил 849 человек. Большинство прибывших — жители Чеченской Республики (152 человека).