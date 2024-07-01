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Жители Чечни чаще выбирают для переселения Хабаровский край

В Хабаровском крае подвели предварительные итоги миграции населения Хабаровского края за январь-апрель 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в «Хабаровскстат» со ссылкой на региональное УМВД России по состоянию на 28 июня, в Хабаровский край прибыли за указанный период 13 796 человек, выбыли 12947 человек. Миграционный прирост населения края составил 849 человек. Большинство прибывших — жители Чеченской Республики (152 человека).

Далее по убыванию Хабаровский край для переезда выбирали жители Амурской области (117 человек), Еврейской автономной области (92 человека), Республики Дагестан (75 человек), Забайкальского края (69 человек) и Республики Ингушетия (52 человека).

демография