Остановить точечную застройку хабаровчане пытаются через Госдуму

В Хабаровске с рабочим визитом 28 июня находился депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. Очень насыщенной была программа его пребывания, одним из пунктов которой стала встреча с местными жителями по вопросу точечной застройки. Ее организовали в архитектурной мастерской Марины Радонежской. Хозяйка помещения Марина Анатольевна постаралась донести до гостя, какие проблемы следуют за разрешением строить высотные здания рядом с памятниками архитектуры и на месте соцучреждений.

— Сегодня исчезает ткань города. Это огромная проблема. Моя семья перебралась сюда, спасаясь от репрессий. Мой дед, когда мы гуляли в моем детстве, рассказывал про реки Плюснинку и Чердымовку, про дома, про события. Я с детства прониклась любовью к этому городу. Здесь есть простор, что не в каждом городе найдешь, есть возможность наблюдать закаты, — рассказала Марина Анатольевна.

Владелица архитектурной студии для сравнения показала фотографии города до застроек и после. Увы, закат остался за высотками, и любоваться им уже могут не все. Мало того, дома в краевой столице неведомым образом разрешают строить в водоохранной зоне, что категорически запрещено законодательством. Возмущает граждан и тот факт, что новостройки появляются на участках, которые прежде были предназначены для строительства школ и детсадов. На этом список претензий к власти не заканчивается. Вновь возводимые здания буквально вырастают под окнами жилых домов по принципу «окно в окно», в зоне риска оказываются памятники архитектуры, а разрешения на строительство выдаются в лучшем случае на этапе строительства, в худшем уже после того, как дом построен.