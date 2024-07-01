Остановить точечную застройку хабаровчане пытаются через Госдуму

В Хабаровске с рабочим визитом 28 июня находился депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. Очень насыщенной была программа его пребывания, одним из пунктов которой стала встреча с местными жителями по вопросу точечной застройки. Ее организовали в архитектурной мастерской Марины Радонежской. Хозяйка помещения Марина Анатольевна постаралась донести до гостя, какие проблемы следуют за разрешением строить высотные здания рядом с памятниками архитектуры и на месте соцучреждений.
В прошлом генпланист Марина Радонежская рассказала об уникальности города, в котором от каждой эпохи остался свой архитектурный след. По зданиям краевой столицы можно изучать историю Хабаровска времен царской России, становления советской власти, непростых лет японской и белогвардейской интервенции, расцвет города в начале 20-го века, когда был буквально образовательный бум.
— Сегодня исчезает ткань города. Это огромная проблема. Моя семья перебралась сюда, спасаясь от репрессий. Мой дед, когда мы гуляли в моем детстве, рассказывал про реки Плюснинку и Чердымовку, про дома, про события. Я с детства прониклась любовью к этому городу. Здесь есть простор, что не в каждом городе найдешь, есть возможность наблюдать закаты, — рассказала Марина Анатольевна.
Горожан власти не слышат, поэтому хабаровчане решились просить помощи на федеральном уровне. Депутат Сергей Миронов после услышанного отметил:
— Вы правы абсолютно. Проблема с высотками наболевшая. Их строят, не планируя ни транспортную инфраструктуру, ни социальную, ни коммунальную. Как результат — переполненные существующие школы, проблемы с водоснабжением, парковками, проблемы с пробками на дорогах и прочее.
Парламентарий согласился помочь в решении проблемы и принял обращение на свое имя тут же, в Хабаровске. Напоследок Сергей Миронов поблагодарил неравнодушных граждан за борьбу и пожелал не опускать рук.