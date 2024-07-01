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Остановить точечную застройку хабаровчане пытаются через Госдуму

Депутат Сергей Миронов в краевой столице от местных жителей услышал о масштабах проблемы.

Источник: Reuters

В Хабаровске с рабочим визитом 28 июня находился депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. Очень насыщенной была программа его пребывания, одним из пунктов которой стала встреча с местными жителями по вопросу точечной застройки. Ее организовали в архитектурной мастерской Марины Радонежской. Хозяйка помещения Марина Анатольевна постаралась донести до гостя, какие проблемы следуют за разрешением строить высотные здания рядом с памятниками архитектуры и на месте соцучреждений.

В прошлом генпланист Марина Радонежская рассказала об уникальности города, в котором от каждой эпохи остался свой архитектурный след. По зданиям краевой столицы можно изучать историю Хабаровска времен царской России, становления советской власти, непростых лет японской и белогвардейской интервенции, расцвет города в начале 20-го века, когда был буквально образовательный бум.

— Сегодня исчезает ткань города. Это огромная проблема. Моя семья перебралась сюда, спасаясь от репрессий. Мой дед, когда мы гуляли в моем детстве, рассказывал про реки Плюснинку и Чердымовку, про дома, про события. Я с детства прониклась любовью к этому городу. Здесь есть простор, что не в каждом городе найдешь, есть возможность наблюдать закаты, — рассказала Марина Анатольевна.

Владелица архитектурной студии для сравнения показала фотографии города до застроек и после. Увы, закат остался за высотками, и любоваться им уже могут не все. Мало того, дома в краевой столице неведомым образом разрешают строить в водоохранной зоне, что категорически запрещено законодательством. Возмущает граждан и тот факт, что новостройки появляются на участках, которые прежде были предназначены для строительства школ и детсадов. На этом список претензий к власти не заканчивается. Вновь возводимые здания буквально вырастают под окнами жилых домов по принципу «окно в окно», в зоне риска оказываются памятники архитектуры, а разрешения на строительство выдаются в лучшем случае на этапе строительства, в худшем уже после того, как дом построен.

Горожан власти не слышат, поэтому хабаровчане решились просить помощи на федеральном уровне. Депутат Сергей Миронов после услышанного отметил:

— Вы правы абсолютно. Проблема с высотками наболевшая. Их строят, не планируя ни транспортную инфраструктуру, ни социальную, ни коммунальную. Как результат — переполненные существующие школы, проблемы с водоснабжением, парковками, проблемы с пробками на дорогах и прочее.

Парламентарий согласился помочь в решении проблемы и принял обращение на свое имя тут же, в Хабаровске. Напоследок Сергей Миронов поблагодарил неравнодушных граждан за борьбу и пожелал не опускать рук.

строительство