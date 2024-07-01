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СМИ: американским пилотам в Европе приказали снять форму

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Командование авиабазы ВВС США Шпангдалем на западе Германии запретило летчикам базирующего там 52-го истребительного авиакрыла носить униформу за ее пределами, сообщает финансируемое Пентагоном издание Stars and Stripes.

Источник: AP 2023

Согласно распоряжению, изданному в субботу, летчики должны будут добираться до места службы в гражданской одежде, решение подается как «мера предосторожности».

Представители авиабазы по «соображениям оперативной безопасности» отказались предоставить более подробную информацию.

Как отмечает Stars and Stripes, в прошлом меры относительно ношения униформы принимались в контексте возможных террористических угроз. В 2010 году Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) издало директиву, которая временно запрещала военнослужащим носить униформу вне службы, в 2014-м форму запретили носить только при поездках на службу, при этом в 2022 году ограничения были смягчены.

В воскресенье телеканал CNN сообщил, что военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта — вероятно, самой высокой как минимум за последние 10 лет. Как заявил РИА Новости американский военный чиновник, EUCOM на фоне сообщений о возможности террористической атаки на американские военные базы в регионе удваивает уровень бдительности для обеспечения безопасности дислоцированных в регионе военнослужащих страны и членов их семей.