СМИ: американским пилотам в Европе приказали снять форму

В воскресенье телеканал CNN сообщил, что военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта — вероятно, самой высокой как минимум за последние 10 лет. Как заявил РИА Новости американский военный чиновник, EUCOM на фоне сообщений о возможности террористической атаки на американские военные базы в регионе удваивает уровень бдительности для обеспечения безопасности дислоцированных в регионе военнослужащих страны и членов их семей.