Демешин заручился поддержкой генпрокурора РФ в решении проблем Хабаровского края

Игорь Краснов заявил, что эта проблема известна ему, и прокуроры реагируют на упомянутые нарушения, вплоть до постановки вопроса об уголовной ответственности виновных лиц. Глава надзорного ведомства поручил аппарату Генпрокуратуры России проработать данные вопросы во взаимодействии с заинтересованными ведомствами. Представители бизнес-сообщества также подняли вопрос о создании условий для грузоперевозок через пункт пропуска на острове Большой Уссурийский. Этот вопрос вызывает обеспокоенность у бизнеса, так как действующие в крае пункты пропуска имеют ограниченную пропускную способность для автотранспорта и прекращают свою работу на период ледохода и ледостава.