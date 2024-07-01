Демешин заручился поддержкой генпрокурора РФ в решении проблем Хабаровского края

На прошедшей неделе Хабаровский край с рабочим визитом посетил генеральный прокурор России Игорь Краснов. Он встретился с представителями бизнеса, с местными жителями и провёл целый ряд открытых и закрытых встреч с врио губернатора региона Дмитрием Демешиным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Хабаровский край — один из крупнейших экономических центров Дальнего Востока и России в целом, — заявил Игорь Краснов. — Государство уделяет особое внимание созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе. За последний год число созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в крае увеличилось более чем на 1000. Это положительная тенденция. Кроме того, край поднялся на 11 позиций в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, переместившись с 14-го места.
Генеральный прокурор России подчеркнул, что надзорное ведомство проводит системную работу по защите бизнеса. В частности, совершенствуется законодательство о государственном контроле в сфере предпринимательской деятельности и его правоприменение.
Игорь Краснов заявил, что эта проблема известна ему, и прокуроры реагируют на упомянутые нарушения, вплоть до постановки вопроса об уголовной ответственности виновных лиц. Глава надзорного ведомства поручил аппарату Генпрокуратуры России проработать данные вопросы во взаимодействии с заинтересованными ведомствами. Представители бизнес-сообщества также подняли вопрос о создании условий для грузоперевозок через пункт пропуска на острове Большой Уссурийский. Этот вопрос вызывает обеспокоенность у бизнеса, так как действующие в крае пункты пропуска имеют ограниченную пропускную способность для автотранспорта и прекращают свою работу на период ледохода и ледостава.
Игорь Краснов ответил, что волокита в этом вопросе недопустима, и Генпрокуратура России обязательно займётся данной проблемой. Он поручил структурным подразделениям надзорного ведомства совместно с прокуратурой Хабаровского края и Дальневосточной транспортной прокуратурой изучить указанный вопрос и выработать пути решения.
Ещё один вопрос, который поднял индивидуальный предприниматель, занимающийся переработкой и изготовлением мясной продукции, связан с подключением производственного объекта к сетям электроснабжения. В настоящее время его цех в селе Матвеевка производит 20 тонн мясной продукции в месяц, а при обеспечении производства постоянной электроэнергией необходимой мощности объём производимой продукции увеличится до 90 тонн в месяц. Однако заключённый договор на технологическое присоединение цеха к электросетям ресурсоснабжающей организацией не исполняется.
По итогам встречи Игорь Краснов поставил задачу принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования по всем изложенным фактам. Результаты этих мероприятий глава надзорного ведомства взял под личный контроль.
Защита населения — приоритет работы врио губернатора Хабаровского края. Дмитрий Демешин один из немногих глав субъектов Российской Федерации, который имеет серьёзную поддержку со стороны Генпрокурора. С такими возможностями удастся не только защитить интересы жителей региона в имеющихся проблемах, но и навести порядок в отдельно взятых сферах.