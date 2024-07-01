Комната памяти Героя России появилась в Уссурийске

В Уссурийске на территории 83-ей отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады появился мемориал, посвященный погибшему солдату специальной военной операции. Комната памяти позволит каждому почтить память гвардии капитана Мингияна Лиджиева. И даже при своих маленьких размерах мемориал несет в себе большое значение, сообщает ИА PrimaMedia.
Боевые товарищи вспоминают Мингияна Лиджиева как отзывчивого и требовательного командира. Роковым днем стало 31 августа 2022 года. Подразделение гвардии перешло в наступление, но в ходе боя понесло потери. Противнику удалось прорваться на правый фланг роты. Оценив ситуацию, Мингиян вывел личный состав на запасные позиции, но был ранен. Несмотря на ранение, Мингиян продолжил командовать и последним покинул это место.
Уже на запасных позициях бойцы продолжили выполнение задач специальной военной операции. Им удалось уничтожить два танка, две боевые машины пехоты и до 20 человек состава ВСУ. При отражении очередной атаки Мингиян Лиджиев получил еще два ранения. Они стали для него смертельными.
В комнате памяти хранятся личные вещи героя, факты из его биографии, история его мужества и самоотверженности. На открытие мемориала в Уссурийске прибыла мать героя Баира Лиджиева. Она рассказала о своем сыне все: что он любил, каким был и каким останется в сердцах людей. В адрес матери офицера прозвучало много теплых слов о настоящем герое, отдавшем жизнь за свою Родину.
Ранее ИА PrimaMedia писало об открытии памятной доски герою специальной военной операции в Находке. В школе № 14 открыли мемориальную доску в честь погибшего на Украине Дмитрия Стасенко.