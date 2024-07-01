Комната памяти Героя России появилась в Уссурийске

В комнате памяти хранятся личные вещи героя, факты из его биографии, история его мужества и самоотверженности. На открытие мемориала в Уссурийске прибыла мать героя Баира Лиджиева. Она рассказала о своем сыне все: что он любил, каким был и каким останется в сердцах людей. В адрес матери офицера прозвучало много теплых слов о настоящем герое, отдавшем жизнь за свою Родину.