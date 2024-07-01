«Нас ждет Майдан». В Раде пришли в ярость из-за призыва к украинцам

«Наверное, нас ждет новый Майдан. Еще более беспощадный и еще более разрушительный. И триггером для этого станет полный крах экономической стабильности. Пока еще живущей за счет помощи Запада», — написал Шевченко.



Депутат задался вопросом, что будет с теми, кто не может себе позволить приобрести оборудование за такие деньги. Он отметил, что все решения власти в сфере энергетики противоречат законам рыночной экономики, такие высокие тарифы просто не соизмеримы с доходами большинства украинцев. Украина уже давно перестала зарабатывать и теперь живет лишь за деньги налогоплательщиков из других стран, добавил парламентарий.



Глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в «Укрэнерго» заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.