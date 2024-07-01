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«Нас ждет Майдан». В Раде пришли в ярость из-за призыва к украинцам

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко раскритиковал в своем Telegram-канале призыв к украинцам на фоне проблем со светом закупать дорогое энергооборудование, заявив, что подобные меры могут привести страну лишь к новому разрушительному Майдану.

Источник: © РИА Новости

Ранее исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк призвал домохозяйства для обеспечения электричеством закупать оборудование на сумму до 3−4 тысяч долларов, объяснив это тем, что в прошлые годы украинцы сильно не доплачивали за свет и словно бы брали у государства «деньги в банке», которые теперь нужно заплатить за новую систему энергоснабжения.

«Наверное, нас ждет новый Майдан. Еще более беспощадный и еще более разрушительный. И триггером для этого станет полный крах экономической стабильности. Пока еще живущей за счет помощи Запада», — написал Шевченко.

Депутат задался вопросом, что будет с теми, кто не может себе позволить приобрести оборудование за такие деньги. Он отметил, что все решения власти в сфере энергетики противоречат законам рыночной экономики, такие высокие тарифы просто не соизмеримы с доходами большинства украинцев. Украина уже давно перестала зарабатывать и теперь живет лишь за деньги налогоплательщиков из других стран, добавил парламентарий.

Глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в «Укрэнерго» заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

Российские войска в ответ на атаки Киева на гражданские объекты наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

Владимир Зеленский в июне сообщил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.

энергетика