Альянс Макрона снимет около 60 кандидатов с выборов для борьбы с партией Ле Пен

Атталь заявил, что «Национальное объединение» находится «у ворот власти». Он призвал, чтобы правая партия не получила «ни одного голоса» во втором туре, передает AFP. Ключевая фигура в левом альянсе Рафаэль Глюксманн заявил, что у политиков «есть семь дней, чтобы избавить Францию от катастрофы».
В объединение «Вместе за республику» входят пропрезидентская партия «Ренессанс», а также «Демократическое движение», «Горизонты», «Союз демократов и независимых» и Радикальная партия. Премьер объяснил, что сниматься будут кандидаты, при сохранении которых на третьем месте кандидаты от «Национального объединения» будет занимать первое место.
Лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон также заявил о планах снимать своих кандидатов, где они будут занимать третье места. Таким образом он тоже не хочет допустить получение крайне правой партией абсолютного большинства.
Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» под руководством Жордана Барделля, по предварительным данным, получила 33,5% голосов в первом туре выборов в Национальную ассамблею. Правая партия может получить абсолютное большинство. Левый блок «Новый народный фронт» набрал 28% голосов, правительственный блок «Вместе» — 22%.