Альянс Макрона снимет около 60 кандидатов с выборов для борьбы с партией Ле Пен

В объединение «Вместе за республику» входят пропрезидентская партия «Ренессанс», а также «Демократическое движение», «Горизонты», «Союз демократов и независимых» и Радикальная партия. Премьер объяснил, что сниматься будут кандидаты, при сохранении которых на третьем месте кандидаты от «Национального объединения» будет занимать первое место.