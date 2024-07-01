Визит в Беларусь, новый технопарк, рекордные результаты ЕГЭ. Главное в Башкирии.

О чем Радий Хабиров договорился в Беларуси и какие уникальные разработки показали ему в ИПСМ; рекорды выпускников Башкирии; сколько медалей выиграли башкирские спортсмены на Играх БРИКС; как в Уфе готовятся к юбилею и что благоустраивают в старинном селе. Эти и другие важные новости минувшей недели — в одном материале «Башинформа».
Победили на Играх БРИКС
Спортсмены из Башкирии в составе сборной России завоевали 20 медалей на международных спортивных играх стран БРИКС. Об этом 24 июня сообщил Радий Хабиров. На Играх БРИКС, которые проходили с 12 по 23 июня в Казани, соревновались более 5 тысяч спортсменов из 90 стран в 27 видах спорта. В сборную страны вошли 18 представителей Башкирии по восьми дисциплинам.
«Наши ребята выступили очень неплохо — завоевали 12 золотых медалей, семь серебряных и одну бронзовую», — сказал Радий Хабиров на оперативном совещании. Он отметил, «республика ещё раз подтвердила, что является крупнейшим спортивным центром страны». Глава поблагодарил спортсменов и поручил минспорту подготовить предложения по чествованию победителей и призёров Игр БРИКС.
Заключительное заседание Курултая
25 июня в Уфе состоялось заключительное в весенней сессии заседание Госсобрания — Курултая республики. В его работе принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. Заседание началось с минуты молчания в связи с терактами в Севастополе и Дагестане 23 июня.
На заседании министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов доложил об итогах реализации в 2023 году госпрограммы развития агропромышленного комплекса в Башкортостане. Он сообщил, что в прошлом году аграрии республики произвели продукции на 226 млрд рублей — это 9-е место в России и 3-е место в ПФО. Несмотря на сложные условия, собрали 3,2 млн тонн зерна. На реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства республики направлено более 8 млрд рублей. Также Башкирия стала лучшей в стране по содействию подготовке кадров для сферы АПК, сообщил Башинформ.
На заседании депутаты приняли закон об исполнении бюджета региона в 2023 году, поддержали запрет ночных «наливаек» в жилых зонах и другие законопроекты.
Как в Уфе готовятся к юбилею
25 июня в Уфе Глава Башкирии ознакомился с ходом строительства ключевых объектов к юбилею столицы республики. Так, в Октябрьском районе Радий Хабиров посетил стройплощадку Дворца борьбы. Здесь на площади 28 тысяч кв. метров разместятся спорткомплекс и школа спортивной борьбы, универсальный зал с трибунами на 3400 зрителей, гостиница, конференц-зал, медцентр, спа-комплекс и бассейн. Строительные работы находятся на завершающем этапе. Строители уже завершили облицовку мрамором 57 колонн высотой 16,5 метра. На одной из них выгравирована цитата Путина, на другой — Радия Хабирова. Также идет благоустройство прилегающей территории. Глава ознакомился с архитектурно-планировочными решениями объекта и обсудил вопросы подготовки к предстоящему спортивному форуму, который осенью пройдет на его базе.
«Форум “Россия — спортивная держава” — это формат Президента. И здесь, мы надеемся, будет проведен Совет по спорту и физической культуре, который Президент сам проводит. Поэтому мы, конечно, ожидаем здесь большой десант гостей высоких и, прежде всего, ждем Президента», — сказал Радий Хабиров. По его словам, Дворец борьбы откроет свои двери в день 450-летия Уфы, 31 августа. В нем будут заниматься вольной борьбой, самбо, дзюдо, куреш. Еще здесь будет открытая спортивная площадка, а зимой — каток.
Также Глава республики ознакомился с ходом благоустройства площади у фонтана «Мальчик с кураем» и бульвара Саид-Галиева. Как узнал Башинформ, южная часть бульвара будет пешеходной, а по северной запустят двустороннее автомобильное движение. Работы ведут и на площади за зданием бывшего кинотеатра «Искра». Ближе к улице Комсомольской появится сквер.
«Здесь формируется современная пешеходная зона. Можно будет пересечь этот сквер и через улицу Комсомольскую выйти к зданию Дворца борьбы», — пояснил Хабиров. Он отметил, что в городе еще много пространств надо привести в порядок, но в целом Уфа свой юбилей встречает изрядно похорошевшей.
В Кировском районе столицы руководитель региона посетил сквер имени Мидхата Шакирова. В 2025 году здесь выдающему госдеятелю установят памятник. «Установка памятника позволит соединить наше прошлое и настоящее», — сказал Радий Хабиров на встрече с жителями.
Уникальные разработки, наукоемкий технопарк, инновационный центр…
В Башкирии рядом с уфимским аэропортом появится наукоёмкий технопарк. Об этом 26 июня объявил Глава республики во время посещения в Уфе Института проблем сверхпластичности металлов РАН. На базе Института Радий Хабиров провёл «Час науки», а перед совещанием ознакомился с научными разработками и технологическими возможностями учреждения.
Так, Главе продемонстрировали единственный в ПФО электронный микроскоп JEOL 2100, позволяющий исследовать даже химический состав металлов и сплавов. Сотрудники института также представили уникальную разработку — полую лопатку вентилятора двигателя ПД-14, который сконструировали в том числе для нового российского самолёта МС-21. Еще в ИПСМ разработали новый интерметаллидный сплав с повышенной жаропрочностью. Радий Хабиров пообщался с молодыми учеными. По словам научного руководителя института Радика Мулюкова, финансовая поддержка идей молодых учёных со стороны республики даёт возможность внедрять новые разработки в производство.
«Мы и дальше будем поддерживать науку и молодых ученых», — заверил Радий Хабиров.
На совещании, на котором обсудили вопросы реализации исследовательских проектов и меры их республиканской поддержки, Глава сообщил, что Башкортостан вошёл в число пилотных регионов России, которые разрабатывают программы научно-технологического развития. «В конце августа 2024 года мы будем защищать программу в Правительстве России и в Совете Федерации. И одно из главных направлений нашей работы в этой части — содействие развитию науки и высшей школы», — отметил он.
Глава также сообщил, что подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая должна представить концепцию наукоемкого технопарка. Его планируют построить рядом с уфимским аэропортом. «Это будет серьёзная история. В рамках проекта уже решили вопрос по земле, далее предстоит заниматься созданием необходимой инфраструктуры», — сказал Радий Хабиров.
Выступивший на совещании по видеосвязи вице-президент РАН Сергей Чернышев отметил, что «Институт проблем сверхпластичности металлов является одним из технологических лидеров РАН». Для дальнейшего совершенствования деятельности Институт планирует реализовать масштабный проект создания Инновационного центра. Проект стоимостью 2,5 млрд предусматривает возведение производственно-испытательного корпуса, а также закупку высокоточного оборудования и модернизацию производства.
Глава предложил обсудить проект на отдельном совещании с приглашением заинтересованных сторон. «Проект Инновационного центра ИПСМ — флагманский для республики. Машиностроение относится к ведущим отраслям промышленности Башкортостана, поэтому в этом направлении очень важно развиваться и взаимодействовать с крупнейшими производителями региона», — подчеркнул Хабиров, отметив, что для создания центра республика проработает возможности взаимодействия с федеральным центром. Он рассказал, что инноцентр будет заниматься разработками для авиастроения, космической и атомной промышленности, «это наш вклад в важнейшую задачу — достижение технологического суверенитета страны».
Визит в Белоруссию
Радий Хабиров в своём выступлении подчеркнул, что Беларусь — главный партнёр Башкортостана по многим направлениям сотрудничества. «Всё, о чём мы договариваемся, включаем в совместную “дорожную карту”, которая включает уже более 400 пунктов», — сообщил он. Почти половина из них касается проектов в сфере экономики. Так, вместе с холдингом «Амкодор» в 2023 году в Башкирии начали строить второе совместное предприятие, которое будет выпускать тяжелую строительную технику. А следующим шагом в развитии сотрудничества станет создание в Башкортостане совместного с Беларусью индустриального технопарка, добавил Хабиров.
Он также рассказал, что в прошлом году 1600 пенсионеров из Башкортостана посетили Беларусь по льготной программе «Башкирское долголетие». Ещё один совместный проект — развитие в Башкирии популяции белорусских зубров. «Сегодня мы вместе решаем проблемы импортозамещения и формирования технологического суверенитета. В Башкортостане появляются новые компетенции, которых у нас раньше не было. Это уже действующее производство зерносушилок, а также будущий завод по выпуску строительной техники», — поделился Радий Хабиров.
На форуме подписали документы об установлении побратимских отношений между башкирским городом Салаватом и Мозырским районом Гомельской области. Также подписано соглашение о сотрудничестве с Брестской областью, сообщил Башинформ.
Башкортостан — единственный российский регион, который представил на форуме свой стенд, демонстрирующий потенциал республики. 28 июня его посетили Радий Хабиров вместе с высокими гостями. «Здесь есть определённое напоминание о событиях и решениях прошлого года», — сказал Хабиров.
В Белоруссии Глава Башкирии посетил торжественные мероприятия в честь 80-летия освобождения Витебска от немецко-фашистских захватчиков и почтил память погибших земляков в Полоцке.
В ходе визита Глава Башкирии встретился с руководителями Витебской, Гродненской и Гомельской областей и пригласил их к участию в формировании белорусско-башкирского промышленно-инновационного кластера. Вопросы укрепления межрегионального сотрудничества обсуждались также на встрече руководителей регионов России и Белоруссии.
28 июня Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании XI Форума регионов Беларуси и России. Мероприятие прошло на центральной площадке форума в Витебске и собрало 800 делегатов. К участникам форума по видеосвязи обратились президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Участие в форуме стало для нас возможностью для укрепления башкирско-белорусских отношений. Договорились с белорусскими партнерами о совместной работе в области сельхозпроизводства, машиностроении, туризма. Будем развивать нашу программу “Башкирско-белорусское долголетие”, ждем у нас в республике гостей из этой прекрасной страны», — подвел итоги визита Радий Хабиров, отметив, что не перестает «удивляться деловитости наших коллег, с которыми всегда приятно работать».
СВО: ордена бойцам и медаль «Музе», подбитый «Абрамс», подготовка к госслужбе
24 июня в Уфе Глава Башкирии наградил инструктора группы специального назначения, бойца 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа Владислава Ухаля орденом генерала Шаймуратова за мужество и героизм при исполнении воинского долга. Владислав выпускник нашей кадетской школы. «Душа радуется, глядя на таких замечательных парней, которых наша республика вырастила», — сказал Радий Хабиров на церемонии.
Также трое участников СВО из Зилаирского района Башкирии указом Главы республики награждены орденом генерала Шаймуратова. Они вынесли с поля боя раненых товарищей. А контрактница из Стерлитамака с позывным «Муза» получила медаль «За спасение погибавших» на СВО. По данным Башинформа, она подписала контракт с минобороны осенью прошлого года и на фронте работает в группе эвакуации.
На передовой военнослужащие из Башкирии совершают подвиги. Так, воин из Архангельского района с позывным «Агай» подбил вражеский танк «Абрамс». Старший офицер служит в гаубично-самоходном дивизионе. «Теперь ребята из батареи меня в шутку называют генерал “Абрамс”», — рассказал башкирский воин.
Глава Башкирии своей администрации и руководителям муниципалитетов поручил активно вовлекать участников СВО в общественную жизнь. «Это люди действительно с запасом жизненной энергии, опыта и настоящего патриотизма», — сказал он. В Башкирии уже 20 ветеранов СВО начали обучение по кадровой программе «Время героев». Она инициирована президентом страны для подготовки кадров для госслужбы из числа участников СВО. На базе филиала госфонда «Защитники Отечества» в Уфе открыт пункт, где участники проекта могут пройти тестирование и собеседование.
Встреча в парке «Патриот»
Систему работы с участниками СВО и семьями погибших бойцов Радий Хабиров обсудил 30 июня на встрече с социальными координаторами регионального филиала госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Она прошла в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в Чишминском районе. В филиале госфонда в Башкортостане трудятся 97 социальных координаторов, которые помогают ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов решать возникающие вопросы. В фонд уже обратились 22 950 человек. Из более чем 49 тысяч принятых обращений решено 94%. В основном вопросы касаются назначения мер поддержки; юридической и медицинской помощи; получения удостоверения ветерана боевых действий и выплат.
«Спасибо вам большое за то, что вы своей активной работой добиваетесь решения важных проблем», — отметил на встрече Радий Хабиров.
Особое внимание уделяется реабилитации военнослужащих. При содействии фонда в Башкирии реализуется новый социальный проект «Ипповенция как ресурс для семей в сложной жизненной ситуации». Это метод психологической разгрузки при взаимодействии с лошадьми. Еще один проект — «СВОя семейная гостиная». В рамках него оказывается психологическая помощь тем, кто потерял своих близких в ходе спецоперации.
«Придет время, мы поставим им большой памятник в Уфе, свои мемориалы погибшим участникам СВО появятся в городах и районах республики», — сказал Глава на встрече. Он отметил, что в республике сложилась многослойная система работы с семьями участников СВО, с самими ребятами. И фонд играет одну из главных ролей в системе работы и поддержки СВО. При этом, по его словам, важно, чтобы в процессе предоставления помощи не было бюрократии.
Ранее, 26 июня, Радий Хабиров продемонстрировал возможности парка «Патриот» врио командующего войсками ЦВО Дмитрию Глушенкову.
Небывалые итоги ЕГЭ
В этом году в Башкирии рекордное количество стобалльников по ЕГЭ. Как рассказал Радий Хабиров, максимальную оценку получили 147 экзаменационных работ. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году — тогда было 82. При этом 11 выпускников этого года набрали 100 баллов сразу по двум предметам. В прошлом году таких было всего двое.
«Это беспрецедентные результаты. От души поздравляю наших ребят!» — написал Радий Хабиров в соцсетях, пожелав выпускникам успехов в выборе профессии и удачи. Глава отметил, «важно то, что рост количества стобалльников, победителей олимпиад в последние годы является для нас лакмусовой бумагой, показателем того, что все наши действия по модернизации школьного образования попадают в точку». И работа в этом направлении будет продолжена, заверил он.
Как благоустраивают Верхотор
Благоустройство в старинном селе Верхотор в Ишимбайском районе республики завершится в следующем году. Об этом 30 июня сообщил Радий Хабиров. В воскресный день он отправился в Ишимбайский район, чтобы посмотреть, как идут работы. В прошлом году концепция благоустройства Верхотора победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сейчас там активно идут работы. В Верхоторе сохранились руины медеплавильного завода, основанного в 18 веке. Также там есть красивый храм и мост 1855 года постройки.
«Здесь надо подчистить, дороги привести в порядок, в том числе до деревни, заборчики. Как и обещали, в эти дни мы продолжаем делать дорогу, которая соединяет Верхотор с селом Воскресенским Мелеузовского района. Там тоже есть комплекс бывшего медеплавильного завода, теперь у нас появится такой интересный кластер», — сообщил Глава. Он подчеркнул, что «в республике много таких интересных мест, но надо их облагораживать, создавать условия для туристов».
В День молодежи
В минувшие выходные в Башкирии, как и по все стране, отметили День молодежи. 30 июня в праздничных мероприятиях, которые прошли на набережной реки Белой в районе парка «Ватан» в Уфе, принял участие Радий Хабиров. Он поздравил молодежь с праздником и посетил тематические площадки. В частности, Хабиров постоял за диджейским пультом, принял участие в написании граффити-картины и мастер-классе по приготовлению национального блюда кыстыбый. Приготовленный Главой региона кыстыбый достался выпускнице республиканской полилингвальной гимназии № 1 Анне Осадовой.
Глава также осмотрел спортивные зоны молодежного праздника и попробовал свои силы в кёрлинге. В зоне поддержки СВО Радий Хабиров осмотрел выставку оружия и поисковых отрядов, а также пообщался с волонтерами, которые плетут маскировочные сети для наших бойцов.
«Душа радуется, что у нас замечательная молодежь, самая лучшая, талантливая, умная, красивая, современная, и в то же время они абсолютные патриоты. Патриоты России, Башкортостана», — поделился Радий Хабиров. Активистам он вручил почетные знаки Главы республики «Доброволец (волонтер) РБ» и пожелал всем успехов, здоровья, «чтобы все в молодой и прекрасной жизни получалось».