Визит в Беларусь, новый технопарк, рекордные результаты ЕГЭ. Главное в Башкирии.

«Здесь надо подчистить, дороги привести в порядок, в том числе до деревни, заборчики. Как и обещали, в эти дни мы продолжаем делать дорогу, которая соединяет Верхотор с селом Воскресенским Мелеузовского района. Там тоже есть комплекс бывшего медеплавильного завода, теперь у нас появится такой интересный кластер», — сообщил Глава. Он подчеркнул, что «в республике много таких интересных мест, но надо их облагораживать, создавать условия для туристов».